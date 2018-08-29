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29 Ağustos 2018 12:44

Hacdan dönen il başkanına sürpriz karşılama

Hacdan dönen AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bir grup partili ve vatandaş tarafından karşılandı.

Hacdan dönen il başkanına sürpriz karşılama

29 Ağustos 2018 12:44


AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu partisinin yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle vatandaşlar Ordu-Giresun Havaalanı’nda karşıladı. Karşılamada İl Başkanı Şenlikoğlu’nun posteri açıldı, meşaleler yakıldı.


Bir açıklama yapan İl Başkanı Şenlikoğlu, "Hac vazifemizi tamamlayıp, Giresunumuzdaki vazifemize geri döndük. Hep birlikte, kaldığımız yerden daha emin adımlarla ve daha arzulu bir şekilde devam edeceğiz. Havalimanında karşılama sürprizi yaparak bizi mutlu eden eş, dost ve teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.




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