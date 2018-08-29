Hacdan dönen il başkanına sürpriz karşılama

AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu partisinin yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle vatandaşlar Ordu-Giresun Havaalanı’nda karşıladı. Karşılamada İl Başkanı Şenlikoğlu’nun posteri açıldı, meşaleler yakıldı.

Bir açıklama yapan İl Başkanı Şenlikoğlu, "Hac vazifemizi tamamlayıp, Giresunumuzdaki vazifemize geri döndük. Hep birlikte, kaldığımız yerden daha emin adımlarla ve daha arzulu bir şekilde devam edeceğiz. Havalimanında karşılama sürprizi yaparak bizi mutlu eden eş, dost ve teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.