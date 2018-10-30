Hamsi radara girmedi

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi bu sene Doğu Karadeniz'de teknelerin radarına girmedi. Palamut'un bol olmasıyla balıkçılar halk arasında söylenen "Palamut bol ise hamsi o sene az olur" sözünün doğrulandığını söyledi.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, İHA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Karadeniz hamsisinin büyük teknelerin radarına girmediği söyledi.

Bu sene tezgahlara az miktarda hamsinin geleceğini belirten Hamdi Arslan, “Şu anda Karadeniz'de hamsi kendisini göstermedi, teknelerin radarı hala hamsiyi göremedi hamsi şu anda bir muamma. Buda şunu gösteriyor bu sene tezgahlara az miktarda hamsi gelebilir. Bu sene palamut bol ve halk arasında söylenen ‘palamut bol ise o sene hamsi az olur' söylemini ise şu anda doğrulamış oldu” dedi.

“Var olan şey avlanır. Denizlerde hamsi geçen sene zaten bir ay, 1,5 ay gibi avlandı. Ondan sonra zaten kıyılarımızı terk etti” diyen Arslan, “Bu hiç olamayacak diye bir şey değil. Şu anda bölgemiz de bulunan tezgahlarda satılan hamsi Marmara diye tabir ettiğimiz hamsi fakat bu hamsiler geçtiğimiz yıllarda daha iri geliyordu bu sene ki hamsi ise Karadeniz hamsisini andırıyor. Buda şu soruyu aklımıza getiriyor acaba hamsi Karadeniz'den Marmara'ya mı geçti? Şu anki duruma baktığımızda bu soruyu doğrulayan gözlemlerimiz var” şeklinde konuştu.

Bu sene avcılığın ara vermeden devam ettiğini belirten Arslan, “Yükseklere kar yağdı ama bu kar denizi çok etkilemez. Bundan sonra artık Kasım ayına doğu soğumaya başladı. Palamut için denizlerimizde Eylül, Ekim ayları kadar olmasa da Kasım ayında da balıkçılık devam edecek” ifadelerini kullandı.