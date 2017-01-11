Hamsinin kilogram fiyatı neredeyse fındık fiyatının 2 katına çıktı

Karadeniz insanının en önemli geçim ve beslenme kaynaklarından olan fındık ve hamsinin üretimi ve avı son dönemde düşmesine rağmen fındıkta fiyatlar düşerken, hamside ise fiyatlar arttı. Bugünlerde Giresun’da bir kilogram hamsi almak isteyen bir fındık üreticisi 2 kilogram hamsi satmak zorunda.

Fındığın 2016 yılında rekoltesi rekor seviyelerde düşerken, 2017 yılına fındıkta rekoltenin düşmesiyle ürünün azlığından dolayı fiyatların yükselmesi bekleniyordu. Fakat 2016 sezonunda fındık üreticisi istediği ve beklediği fiyatı bir türlü göremedi. 10 ile 15 lira arasında gidip gelen fındık fiyatları son günlerde piyasaya 12 lirada çakılı kaldı.

Fındıktaki bu düşük fiyat üreticinin canını sıkarken, Karadeniz’in bir başka göz bebeği olan hamside de av rekoltesi düşük oldu ama fındık gibi fiyatı gerilemek yerine daha çok yükseldi. Son günlerde 20 ila 25 TL arasında satışa sunulan hamsiden bir kilogram alabilmek için fındık üreticisinin 2 kilogram fındık satması gerekiyor.

Giresun’da balıkçılık yapan Turgay Turan, balığın fiyatının yükselmesinden dolayı vatandaşın tezgaha uzak durduğunu söyledi.

Son günlerde beklenilmedik seviyede artış gösteren balık fiyatları hakkında konuşan Turan, “Fakirin damak tadı, alım gücü olarak bildiğimiz hamsi artık lüks hale geldi. Bu şartlarda vatandaş artık tezgahlardan uzak durmaya başladı. Tezgahımızda hamsiyi 20 TL’den satışa sunuyoruz. İlerleyen günlerde böyle giderse 25 TL seviyesine gelebilir, İstavrit 15, levrek 30, cipura 30 ve palamut’un tanesi 8 TL” dedi.



Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar ise fındık üreticisinin hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken fiyatların bu seviyeleri hak etmediğini söyledi.

Bu şartlarda üreticini bir kilo hamsi alması için iki kilo fındık satması gerektiğini belirten Uçar, "Fındık Karadeniz insanın vazgeçilmezidir. Bunun yanı sıra balık ve tabi balığında hamsisi ama son yıllarda basından takip ettiğimiz kadarıyla denizde hamsi rekoltesi de düşük fiyatları el yakıyor. Aynı şekilde bahçelerimizde fındık rekoltesi de düşük ama üreticinin beklediği fiyat bir türlü oluşmadı. Fındık o kadar işlem görüyor mesela kabuğu para, ondan üretilen yağı para, ezmesi para, çikolata için işleneni para yani fındığın her şeyi para ediyor ama üreticiye bu yansımıyor. Hamside ise sadece ithalat yapılıyor belki ama fiyatları görüyorsunuz. Fındık üreticisi istediği seviyede fiyatı göremedi buda hayal kırıklığına yol açtı” ifadelerini kullandı.