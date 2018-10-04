Hayvanları Koruma Günü'nde, anaokulu öğrencilerinden dikkat çeken etkinlik

Fındıkyurdu Anaokulu öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarına dikkat çekmek amacıyla önce yürüyüş yaptı ardından Giresun Belediyesi hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte anaokulu öğrencileri ve veliler ellerinde “hayvanları sevelim, hayvanlar dostumuzdur” yazılı döviz ve “Ali Babanın bir çiftliği var” çocuk şarkısı eşliğinde Debboydan, Atatürk Meydanı'na kadar yürüdüler.

Daha sonra hayvanat bahçesi ziyaretinde farklı türde onlarca çeşit hayvanı gözlemleme fırsatı bulan öğrenciler eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardılar. Çocuklara, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik programında, yetkililer tarafından hayvanların türleri hakkında miniklere bilgi verildi. Öğrencilere, hayvanların yaşama tutunabilmesi için nasihatlerin verildiği ziyarette çocuklar, en çok yılan ve devekuşundan etkilendi.

Okul Müdürü Meral Akyol yaptığı açıklamada “Gezegenimizi paylaştığımız diğer canlı türlerinden olan hayvanları ve onların dünyasını daha yakından tanımak için Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesine gezi düzenledik. Hayvanlara yapılan olumsuz davranışlara dikkat çekmek istedik. Bu yaş grubunun öğrenmede çok kalıcı olduğunu bildiğimiz için çocuklara hayvan sevgisini şimdiden aşılamak istedik. Öğrencilerimiz, sorgulayan ve duyarlı bireyler olarak hayvan çeşitliliğinin korunmasında insanlara görevler düştüğünü, sorumluluk sahibi olmanın ve gezegenimizi bu canlılarla paylaşarak yaşamanın önemini anladılar” dedi.