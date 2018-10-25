Hayvanseverlerden Adalet Bakan'ı Gül'e destek

Giresun Hayvanları Koruma Derneği Basın Sözcüsü Aslı Işık, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün hayvanlara eziyet gösterenlere yönelik TCK'da düzenleme yapıldığı yönünde yaptığı açıklamadan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, sahipli ya da sahipsiz etiketine bakılmaksızın uygar bir toplum olmanın gerekliliklerinden dolayı hayvanlara gereken değerin verilmesi gerektiğini kaydetti.

TCK'da yapılacak olan düzenlemelerle hayvanlara eziyet gösterenlere hapis cezasının verilecek olmasının, sorunun çözümüne katkı sunacağını ifade eden Işık," Artık eziyet edenlere hapis cezası verilecek. Sayın Bakanın açıklaması bizler için umut ışığı oldu. Biran önce TCK'da gerekli düzenlemelerin yapılarak hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.