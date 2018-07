Her yıl 2 Ağustos’ta ’Dünya Giresunlular günü’ kutlanacak

Belediye Başkanı Kerim Aksu, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve basın mensuplarının katılımı ile düzenlediği toplantıda, Giresunluluk bilincini güçlendirmek, dünya üzerinde bulunan Giresunluları bir platformda buluşturmak amacıyla web sitesi oluşturduklarını belirtti.

Beraberce tarihi bir projeye şahitlik edildiğini kaydeden Aksu, “Giresun’da yaşayan, gurbette bulunan Giresunluları buluşturuyoruz. Hangi hemşehrimiz nerede yaşıyor, ne iş yapıyor, Almanya’da, Belçika’da, ABD’de, dünyanın neresinde kimler var, bu site sayesinde öğreneceğiz, tanıyacağız ve Giresun birlikteliğini güçlendirip, büyüteceğiz. Bundan sonra Ağustos ayının 2’si yani 2-8, 28 plakamız, Dünya Giresunlular Günü olarak kutlayacağız “ dedi.

Başkan Kerim Aksu, siyasetin ve ticaretin bir kenara bırakıldığında en büyük ortak değerin Giresun ve Giresunluluk bilinci olduğunu dile getirerek, “Belediye Başkanı olduğum tarihten itibaren, en önem verdiğim çalışma, Giresunluluk bilincini ve hemşehrilik kültürünü geliştirmek olmuştur. Bugün Giresunluluk kültürünü bir üst seviyeye taşıyoruz. Bütün illerin bize imreneceği bir düzeye getiriyoruz. Giresunlular Anadolu’nun gidişatını etkiledi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama çok bilinmeyen bir şey var, Giresunlular yaşadığı her yede etkili oluyor. Çalışkanlığı, başarısı ve yardımseverliği ile yaşadığı her yere değer katıyor. Dünyanın her yerine Giresunlular üretmeye, başkalarına iyilik etmeye, başarılı bir şekilde insanlığa fayda sunmaya devam ediyor. Bazen bilim adamı olarak, bazen işçi olarak, bazen bir kuşu kurtararak yaşama değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Dünya ’Giresunluluk’ nedir daha iyi anlasın istiyorum"

İstanbul, Bursa, Yalova başta olmak üzere ülkenin her ilinde Giresunluların yaşadığına vurgu yapan Başkan Kerim Aksu, “Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da, ABD’de başarılı hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Avrupa’da beş yüzün üzerinde akademisyen Giresunlu var. Birbirimizden arzu ettiğimiz şekilde haberdar olamıyoruz. Bundan sonra dünyada yaşayan her Giresunlu oluşturacağımız web sitesi aracılığı ile buluşacak, yardımlaşacak, bu Giresun sevgimizi büyütüp güçlendireceğiz. Bu düşünce ile hazırladığımız projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Giresunluların bu başarılarının gelecek kuşaklara taşımak, Giresunluların hak ettiği değeri dünyaya duyurabilmek için her yıl 2 Ağustos gününü “Dünya Giresunlular Günü” ilan ediyorum. Her yıl takvim 2 Ağustos dediğinde dünyanın her yerinde bulunan Giresun karşılaması ile yer gök inlesin istiyorum. Her yıl Giresunlular gününde dünya ’Giresunluluk’ nedir daha iyi anlasın istiyorum. ’Dünya Giresunlular Günü’ hepimize kutlu olsun" şeklinde konuştu.

“Dünya Giresunlular gününün web adresi için www.ikisekiz.org ismi seçildi”

Site üzerinden yılın en iyileri seçilerek ödüllendirileceğini kaydeden Aksu, “Bugünden başlayarak, başarısı ile gurur duyduğunuz bir Giresunluyu, insana, hayvana, doğaya ne için olursa olsun, karşılıksız yaptığı iyiliği ile gurur duyduğunuz Giresunluları bu sisteme kayıt ederek ödüle aday gösterebileceksiniz. Böylece aday gösterilen Giresunlu yaşadığı yerin ödülüne aday olmuş olacak. Dünyanın her yerindeki Giresunluların başarısı ve yardımseverliği böylece dünyanın her yerinde bilinmiş olacak. Giresun Belediyesi olarak biz de hemşerilerimizin bu başarılarını takdir etmemize ve paylaşmamıza olanak sağlayan bir proje başlatıyoruz” diye konuştu.