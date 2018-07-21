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21 Temmuz 2018 18:04

Herkül’ün izinden geldiler

Herkül’ün yaşadığı ve meşhur altın post hikayesinin gerçekleştiği yer olarak bilinen mitolojideki ismi ‘Aretias’ olan Giresun Adasına gelen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri 27 yat ile "Argonotların izinde, altın postun peşinde" hikayesinin peşine düştüler.

Herkül’ün izinden geldiler

21 Temmuz 2018 18:04


Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde "DADDralli Karadeniz 2018 - 3 ülke, 1 hikaye" etkinliğine katılan 27 yat adanın etrafında üç tur atarak Herkül’ün altın postu aramasını canlandırdılar. Adanın etrafında tur atılırken temsili amazon kadınları ve Herkül yatları karşıladı.


Etkinliğin Giresun’un ve Giresun adasının tanıtımına katkı sağlayacağını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürcenci, turizmi önemseyen bir il olduklarını söyledi. 27 yatın 3 gün boyunca Giresun’da kalacağını ve tanıtımda çok faydalı olacağını kaydeden Gürgenci, “’Bir hikaye üç ülke’ projesi ile argonotları hikaye alarak buraya geldiler. Hem Giresun’un hem de Giresun adasının tanıtımı konusunda çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Turizmi önemseyen bir il olmamız hasebiyle bu etkinliğinde ilimizi tanıtmada çok önemli bir rol üstleneceğine eminiz. Aynı zamanda Giresun adasının bu programın içinde yer alması da ayrı bir güzellik ve değer katıyor. İnanıyoruz ki bu tanıtımla birlikte Giresun adası her geçen gün yükselen trendine yeni bir kazanım sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.




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