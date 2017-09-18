Türkiye’nin önemli ihracat ürünleri arasında olan fındık 2017 sezonunda açıklanan fiyatı ve piyasada satılan fiyatıyla başlayan tepkiler sürüyor. Her yıl yeni bir umutla Ağustos ayının ilk haftası hasada başlayan fındık üreticileri açıklanan fiyatın ardından, "Bu fiyata hırsız dahi girip fındığı çalmaz" diyerek bahçelerine ilk kez Eylül ayının ortasında girdi.

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşayan fındık üreticisi Ekrem Kırdemir, “Bu sene fındık fiyatlarından hırsızlar dahi memnun değil, hırsının girmediği bahçeye biz de geç başladık, geç topluyoruz” dedi.

Fındıkta istedikleri fiyatı bir türlü göremediklerini ifade eden Kırdemir, “Geçen sene 14,5 TL’ye sattığımız fındığı bu sene 7 lira olduğunu söylüyor tüccar. Ne yapalım yine de fındığı ağacın başında veya dibinde bırakmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.