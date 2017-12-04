Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla biranda ilginin arttığı yerli otomobil projesine 3 yıl önce başlayan Giresun Üniversitesi öğretim görevlileri ile öğrencileri ilk etapta hurda bir aracı baştan aşağı yenileyerek ve dizayn ederek elektrikli araca dönüştürdüler.

Kendilerine göre verildiği takdir de ellerinden geleni yapacaklarını belirten GRÜ Teknik Bilimler Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Anıl Kaya, “Biz Giresun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü olarak yaklaşık 3 yıl öncesinden beri bir çalışma içerisindeydik. Bölüm Hocalarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte bir elektrikle çalışan araç dizayn ettik sıfırdan itibaren. Yaklaşık 2,5 yıl süren bir projeydi. Öğrencilerimiz bu aracın yapımında tamamen kendileri çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra biz bu önemin daha bir farkındayız Giresun Üniversitesi olarak ta elimizden geldiğince çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Bize görev verilirse biz elimizden geleni Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda yapmaya hazırız” dedi.

“Her hangi bir görev verilirse bilgi birikimimizi sahaya yansıtmak adına her türlü çalışmaya katkı vermekten memnuniyet duyarız” diyen Öğr. Gör. Birkut Güler, “Öğrencilerimizle beraber bir ekip olarak bu tür çalışmalara her zaman açığız. Bu çalışmanın devamında Rektör hocamız tarafından bize bir araç hibe edildi. Bunun üzerinde sökerek ve çeşitli de monte işlemlerine tabi tutarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışma mekanizmasını daha iyi tanımak ve bir tasarım bakış açısını geliştirmek amaçlı” ifadelerini kullandı.