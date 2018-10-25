Hüseyin Kalpar: “18 kişilik kadroyu zor çıkartacağız”

Kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, çalıştırdığı takımlar arasında hiç böyle bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Kalpar, “Bana ilk başladığımda bir rapor geldi. İlk defa tahmin ediyorum ki Giresun'da hiçbir takımda böyle sıkıntı yaşamamıştım herkes sakat, bu sakatlığı tek bir yere bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu bahane etmek içinde söylemiyorum ama bu kadar sakat bir futbolcu topluluğu bir takımda nasıl olur bunu tartışmak gerekir. Bunu sadece hocasına, yönetimine, sahaya bağlamak da doğru değil araştırmak gerekir benim şahsi düşüncem” ifadelerini kullandı.

Bu hafta çoğu oyuncudan yoksun olacaklarını kaydeden Hüseyin Kalpar, “Bu sıkıntıdan nasıl kurtuluruz diye araştırma yapıyoruz. Biz yine de olaylara olumlu bakarak, pozitif düşünerek yolumuza en iyi şekilde, hiç oynamayan oyucu da en iyi oynayan oyuncu kadar verim verir inancı içerisinde yolumuza devam etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

"18 kişilik kadroyu zor çıkartacağız"

Sakat olan futbolcular hakkında da bilgiler veren Kalpar, 18 kişilik kadroyu kurmakta zorlanacaklarını kaydetti. Kalpar, gerçekleri bilerek hareket etmenin doğru olacağını ifade ederek, "Aykut'tan faydalanma şansımız yok şu aralar. Tam net değil ama belki bir hafta, bekli iki-üç hafta yok. Sorun alt adalede yırtık var onun iyileşmesi bünyesel olarak da, tıbbi olarak da bizim dışımızda olan şey Savaş yine sakatlığı olan bir oyuncu, Yasin'de ayağı kırık zaten, Said İd Azza dün idmana çıktı onunda durumuna bakacağız. Dauda sakat, Sangare öyle, Kürşad sakat, Ergin sakat, Ferhat Görgülü omuzundan bir rahatsızlık yaşadı maçta o şekil oynadı Adama Ba 2-3 hafta yok şu an en azından devreye kadar nasıl daha iyi olabiliriz. Görünen o ki 18 kişilik kadroyu zor çıkartacağız bunlarla mücadele edeceğiz, etmek mecburiyetindeyiz onun için bu gerçekleri bilerek hareket etmemiz doğru olur" açıklamasında bulundu.