İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, bayram öncesi 81 ilde hayata geçirilen "Kırmızı Düdük" uygulaması kapsamında Giresun’da bulunan uygulama noktalarında yolculuk yapan sürücüleri uyarılarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Erdil, ilk olarak Trafik Bölge Müdürlüğünde ardından da Erikliman ve Bulancak’taki uygulama noktalarına katıldı. Trafik ekipleri araçları durdururken Bakan Yardımcısı Erdil de araç içerisindeki yolcuların bayramlarını kutlayıp sohbet ederek ikramlarda bulundu. Bakan Yardımcısı Erdil’i karşısında gören sürücü ve yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vali Sarıfakıoğulları ve emniyet mensuplarıyla birlikte uygulamaya katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, durdurdukları otomobillerdeki çocuklara üzerinde kampanya bilgileri olan oyuncak, broşür, şapka, tişört ve kırmızı düdük verdi. Bakan Yardımcısı Erdil, çocuklara tavsiyelerde bulunarak, aracı kullanan ailelerini trafik kurallarını ihlal ettiğinde düdük çalarak uyarmalarını istedi.

Bakan Yardımcısı Erdil daha sonra Ordu’ya hareket etti.