İl Özel İdaresi köyleri susuz bırakmadı

Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Giresun İl Özel İdaresi Kurban Bayramı süresince köylerde bulunan su depolarına takviye su götürerek su sıkıntısının önüne geçti. Valimiz Harun Sarıfakıoğulları’nın talimatları, Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın’ın sevk ve idaresinde Özel İdare Genel Sekreterliği bayram süresince köylerin su sıkıntılarını gidermek için adeta seferberlik ilan etti. Ekipler geceli gündüzlü su tankerleriyle yaklaşık bin ton suyu köylerdeki su depolarına ulaştırdı” denildi.