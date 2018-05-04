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04 Mayıs 2018 17:27

İlkokul öğrencilerine ‘Jandarma’ tanıtıldı.

Giresun’da ilkokul öğrencileri jandarmayı ziyaret etti.

İlkokul öğrencilerine ‘Jandarma’ tanıtıldı.

04 Mayıs 2018 17:27

Ziyarette öğrencilere erzak tespit köpeği ve narkotik köpeği tarafından da küçük bir gösteri düzenledi.


Ziyarete ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Giresun ili Merkez ilçesi Namık Kemal İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Jandarma’yı tanımak ve yapmış oldukları ’Jandarma’ konulu resimleri sunmak üzere Giresun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etmişlerdir. Bu anlamlı ziyaret kapsamında, kıymetli öğretmen ve öğrencilerimize Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın kışlası gezdirilmiş, erzak tespit köpeği ve uyuşturucu arama köpeği timlerince icra edilen gösteri faaliyeti izlettirilmiştir. Müteakiben Jandarma tarafından kullanılan devriye ve zırhlı araçlar ile Skorsky helikopterinin tanıtımı yapılmıştır. Giresun il Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Bahri Bostancı öğretmen ve öğrencileri kabul ederek bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir” denildi.




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