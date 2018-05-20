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20 Mayıs 2018 01:01

İlyas Yalçıntaş, Giresun’u coşturdu

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İlyas Yalçıntaş, Giresun’u coşturdu

20 Mayıs 2018 01:01

Uluslararası Giresun Aksu Festivali ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde Giresun’da sahneye çıkan İlyas Yalçıntaş binlerce hayranı ile buluştu. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’da sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşmasının ardından Yalçıntaş’a çiçek ve fındık başımızın tacı heykelini hediye etti.


1,5 saat sahnede kalan genç popçu seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarını coşturdu.


“Kadın korumalar korudu”


Öte yandan ünlü sanatçının güveliğini sağlayan güvenlik şirketi ise farklı bir uygulamaya giderek sahne ve sahne önü korumalığı görevini kadın güvenlikçilere verdi.




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