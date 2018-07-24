İmar Barışı yaylalarda elektrik sorununu da çözecek

Yayla evlerinde elektrik aboneliği için tapu ve yapı kullanım belgesi olmadığı için elektrik kullanamayan yaylacıların İmar Barışı ile bu sorunu da çözülmüş olacak. Giresun yaylalarında yaklaşık 400 civarında oba bulunduğunu belirten bölgedeki elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, bu obaların bir çoğunun yasal zorunluluktan kaynaklı elektrik abonesi olamadığını ifade ederek bu yasal sorunun ise İmar Barışı ile çözüleceği açıklamasında bulundular.

Yapılan açıklamada “Bir çok yaylalarımızda elektrik nakil hatları bulunmasına rağmen abone olmak için gerekli olan evraklardan bir tanesi de tapu veya imar izin belgesiydi. Ancak bir çok kişi bu belgeleri ibraz edemedikleri için elektrik abonesi olamıyorlardı. Ancak İmar Barışı ile alacakları Yapı Kayıt Belgesi ile müracaat ettiklerinde yayla evlerine elektrik abonesi olabileceklerdir” denildi.