İntiharını kız arkadaşına izletmiş

Kaşıkçı’nın kendi silahı ile kafasına ateş ederek intihar ettiği ve bu anı görüntülü olarak görüşme yaptığı kız arkadaşının da izlediği öğrenildi.

Olayla ilgili Giresun İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Şebinkarahisar Jandarma Asayiş Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı arkadaşlarıyla kurban kesmeyi müteakip, kıyafet değiştirmek maksadıyla evine geçtiği esnada kendine ait tabanca ile başına bir el ateş etmek suretiyle intihar girişiminde bulunmuştur. Personel Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ambulansı ile Giresun Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” denildi.

Öte yandan, Kaşıkçı’nın intihar girişimini, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu ismi açıklanmayan kız arkadaşının da gördüğü öğrenildi.