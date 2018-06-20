Irmağa düşen genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yedikardeş köyünde ikamet eden ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Ahmet Çiftçi (18), köyün yakınlarından geçen ırmağın kenarında iken iddialara göre ayağının kayması sonucu ırmağa düştü. Aşırı yağış sonucu debisi artan suya kapılan Ahmet Çiftçi uzun süre suda mücadele etti. Köylüler tarafından bir süre sonra sudan çıkartılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.