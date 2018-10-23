İşadamı yatırım ve istihdam için aday adayı oldu

Giresun ve Almanya'da çeşitli alanlarda yatırımları bulunan işadamı Harun Cici, gurbete en fazla göç veren Giresun'un, göçü önleyecek projelere ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek bu projelerin ise yerelden kalkınmayla başlayacağını söyledi. İşadamı Cici “Memleketimize istihdam yapabilecek, yapılan istihdamları yürütebilecek bir çok değerlerimiz bulunmaktadır. Yeter ki bu insanlarımıza fırsat verilsin, bürokratik engeller, yerel kısıtlamalar ortadan kaldırılsın. Şahsen bizde bu örneklerden biriyiz. Üniversite Eğitimini,9 Eylül Üniversitesi ,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdim. Bu memleketten işsizlik nedeniyle göç edip yurtdışına Almanya'ya gittik. Oralarda çeşitli alanlarda yatırım yaptık. Bir çok kişiye iş imkanı oluşturduk. Yurtdışında bulunsak da memleketimizden hiç irtibatı kesmedik. Her fırsatta gidip geldik. Memleketimizle Yurtdışı arasında istihdam oluşturacak yatırımcıya verilen fırsatları, imkanları çok iyi görüyoruz. Bunları görünce de memleketimizin önünü açılmasının ancak siyasetten geçtiğini gördüm ve bu nedenle ilimiz için aday adayı olmaya karara verdim. İlimize yalnızca işadamı olarak yatırım yapmak değil, yatırımcıların önünü de açmak ve yerel yönetimin yatırımlara ne denli destek olacağını göstermek istiyorum. Aday aday adaylığımı ise bana bu fırsatı tanıyan ve veren İyi Parti'den açıklıyorum.” dedi.