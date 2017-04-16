Isırgan otuyla organik gıdadan, organik giyime

Isırgan otundan organik olarak beslenen Giresunlu kadınlar şimdi ise organik giyim için çalışıyor.

Uzmanlar sağlıklı yaşamanın yolunu, organik yeme, içmeden geçtiğini belirtirken artık buna bir de giyinme eklenecek gibi görünüyor.

Giresun’un Espiye ilçesi Akkaya Köyü’nün kadınları ısırgan otu liflerinden iplik elde ederek çorap ve süs eşyaları örmeyi başardı. Hedeflerinde ise kumaş yaparak Türkiye ve dünya pazarına açılmak var.

Isırgan otu, kozmetikten, ilaç sanayisine ve gıdaya kadar pek çok sektörde ham madde olarak kullanılırken, Giresunlu kadınlar tekstil üretiminde de kararlı. Deneme üretiminde oldukça başarı elde eden Espiye’nin Akkaya köyünün kadınları kendilerine destek verilmesi halinde ısırgan otu tekstilinin yöre ekonomisine önemli katkı sağlayacağından umutlu.

Isırgan otunun, çorbasından çorabına

Bugüne kadar sadece yemeğini yapıp yedikleri ısırgandan çorap örüp giyeceklerini hiç düşünmediklerini söyleyen Elmas Aktaş, bir tavsiye üzerine girdikleri deneme çalışmalarını başardıklarını kaydetti.

Isırgan otunun tekstil sektöründe ekonomik gelir elde edebilmeleri için destek beklediklerini kaydeden Aktaş “Isırganın biz sadece yemeğini yapmasını biliyorduk. Sonra bir duyum aldık ki ısırgan ipliğinden yapılan ürünler çok para ediyormuş. Bunun üzerine bizim arazilerde de çok ısırgan olduğu için mahalleden birkaç arkadaşla bu işe başladık. Topladığımız ısırganları bir çok defa deneme yanılma yöntemiyle liflerini ayırıp iplik yapmayı başardık. İlk denememizde de çorap bileklik, atkı gibi bir çok ürün elde etmeyi başardık. Şimdi destek bekleyerek bunu ekonomiye dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Köylü kadınlar proje desteği bekliyor

Sipariş üzerine birkaç çorap yaptığını anlatan Elmas Kılıç ise “Köyümüzde kadınların ısırgan otundan iplik elde etmeye çalıştığını duyanlardan bazıları çorap siparişi verdi. Bende sipariş üzerine birkaç çorap yaptım şimdi gelip almalarını bekliyorum. Destek verilirse köyümüz kadınları bu işte ekonomik gelir elde edecektir. Ancak hiçbir destek olmazsa tabiki yapması zor ve uğraş isteyen bu iş bir süre sonra ilgisizlikten bırakılacaktır. Yetkililerden bir proje yaparak destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.