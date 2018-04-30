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30 Nisan 2018 15:47

İŞKUR’da TYP yoğunluğu

Giresun’da İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında birçok kuruma yerleştirilecek 2 bin 500 kişilik kontenjana girmeye çalışan vatandaşlar, başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturduGiresun genelinde belediye, kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreliğine istihdam edilmek üzere 2 bin 500 kişinin alınacağı TYP programı için, iş arayan vatandaşlar İŞKUR binası önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

İŞKUR’da TYP yoğunluğu

30 Nisan 2018 15:47

Giresun’da İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında birçok kuruma yerleştirilecek 2 bin 500 kişilik kontenjana girmeye çalışan vatandaşlar, başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu


Giresun genelinde belediye, kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreliğine istihdam edilmek üzere 2 bin 500 kişinin alınacağı TYP programı için, iş arayan vatandaşlar İŞKUR binası önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Başvuruların başladığı ilk gününde iş arayanlar yüzlerce vatandaş İŞKUR binasına akın etti. 4 Mayıs Cuma günü bitecek olan iş başvurusuna yaklaşık 5 binden fazla kişinin müracaat etmesi bekleniyor.


Yoğunluk nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaşlar, “İş bulabilmek için buraya kadar geldik. Başvurumuzu yapacağız ama 2 bin 500 kişi alacaklarmış. Söylediklerine göre başvurular şimdiden bini geçmiş. Umudumuz çok yok ama bekliyoruz” dediler.




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