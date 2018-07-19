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19 Temmuz 2018 16:58

‘Islık Dili’ festivali

Doğu Karadeniz’de 500 yılı aşkın tarihi ile günümüze kadar gelen ve halen kullanılan Kuşdili artık ‘ıslık dili’ adıyla tanıtılacak.

‘Islık Dili’ festivali

19 Temmuz 2018 16:58

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ıslık dili festivalinin ilk etabı Giresun’da başladı.


Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek ve Kuşköy sakinlerinin katılımıyla Giresun Gazi Caddesinde başlayan festivalin ilk etabında cadde üzerinde kemençe çalıp horon tepindiler. Vatandaşların yoğun ilgisi altında yürüyen Kuşköylüler ıslık dilini kullanarak ta vatandaşları festivale devlet ettiler. Dernek Başkanı Şeref Köçek, yürüyüş sonrası Atatürk Meydanında yaptığı konuşmada, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde ‘ıslık dilinin’ yer aldığını vurgu yaptı.


Köçek, ıslık dilinin Giresun başta olmak üzere Türkiye’nin bir değeri olduğunu belirterek, “Bu da Giresun başta olmak üzere Türkiye için önemli bir gelişme oldu. Bu kültür bizler için önemli, çalışmalarımız bu kültürün kaybolmamasını sağlama yönünde. Kuşdili Festivali’ni bu yıl bu meydanda 2-3 Ağustos’ta, Kuşköy’de ise 4-5 Ağustos’ta gerçekleştireceğiz. Bugün buradan da herkesi ıslık diliyle festivale davet edeceğiz” dedi.




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