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02 Mayıs 2018 13:55

İstavrit için çıktıkları balık avında köpekbalığı yakaladılar

Karadenz’de istavrit avlayan küçük balıkçı teknesinin ağına 2 metre boyunda, 20 kilogram ağırlığında, "camgöz cinsi" köpek balığı takıldı.

İstavrit için çıktıkları balık avında köpekbalığı yakaladılar

02 Mayıs 2018 13:55

Balıkçıların ağlarını parçalayan köpek balığı etinin iyi geldiği söylenen kanser hastalarına satılacak.


Giresun’un Tirebolu ilçesinde balıkçılık yapan Muzaffer Könez yaptığı açıklamada, Karaburun mevkii açıklarında istavrit avlamaya çıktıklarını ancak ağlarına takılan köpek balığını gördüklerinde şaşırdıklarını kaydetti.


Karadeniz’de son yıllarda köpek balıklarının sık görülmeye başlandığını belirten Könez, "İstavrit için denize açıldık. Kısmetimize köpek balığı takıldı. Ağlarımıza büyük zarar verdi. Bu tür balıkları Karadeniz kıyılarında görmek pek mümkün değildir. Hatta 100 metreye varan derinliklerde yaşarlar. Ancak sular ısınmaya başlayınca avlanmak için bizim avlandığımız 50-60 metrelere kadar su yüzeyine çıkmış olmalılar. Türkiye’de köpek balığına pek rağbet olmuyor. Yurt dışında parfümlerde ve kemiklerinin de takı malzemelerinde kullanıldığını biliyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla kanser hastalığına da iyi geldiği söyleniyor bu yüzden biz balıkçılara veriyoruz. Kanser hastalığı için köpek balığı arayan müşterileri bildiklerinden onlara satılıyor.” dedi.




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