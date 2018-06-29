Jandarma bu sefer ’kan’ vererek hayat kurtardı

Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı karargahında düzenlenen kampanyaya jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya ilişkin Jandarma Bölge Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezinde, ihtiyaç sahiplerinin kan ihtiyaçlarını karşılayacak, kan bağışı ile gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemine dikkat çekmek Türk Kızılayına kan bağışı yaparak umut olup hayat kurtarmak amacıyla 37 gönüllü jandarma personeli ile kan bağışında bulunulmuştur” denildi.