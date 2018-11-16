Jandarma engelli gencin hayali için seferber oldu

Giresun'da yaşayan 18 yaşındaki yüzde 86 engelli Dorukan Bekdemir e-devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunarak jandarma trafik timi ile uygulama yapmak istedi. Giresun İl Jandarma Komutanlığı Dorukan'ın isteği gerçekleştirmek için harekete geçerek bugün yapılan radar uygulamasını Dorukan ile beraber gerçekleştirdi.

Çaldağ karayolu Darıbükü mevkiinde gerçekleşen uygulama öncesi evinden alınan Dorukan, kıyafetlerini giydikten sonra uygulama bölgesinde radar ile araç hız kontrolü, emniyet kemeri kontrolü uygulaması yaptı. Uygulamada durdurduğu bir sürücüye ise emniyet kemeri takmamaktan 108 lira cezai işlem uyguladı.

Hayalinin polis ya da jandarma olmak olduğunu söyleyen Dorukan Bekdemir, 10 Nisan Polis haftasında polis olarak görev yaptığını belirterek jandarma olmak istediğini ve hayalinin gerçekleştiğini kaydetti.

Bir günlüğüne değil ömür boyu jandarma ya da polis olmak istediğini belirten Doğukan Bekdemir, “Jandarma trafik olmak açıkçası güzel bir duygu. Ben her Pazar Giresun Aile Mezarlığına giderek orada yatan bir şehidimiz var onu ziyaret ediyorum. Bu görev yine olsa yine yaparım canım feda. İki yıl sonra asker olacağım. Allah nasip ederse askerliğimi kısa değil uzun yapmak istiyorum. Bu konuda da gerekli yerlere başvuracağım. Hayatım boyunca polis olmak istedim. Allah razı olsun Giresun İl Emniyet Müdürümüzden polis oldum. Jandarma da olmak istedim, sevdiğim bir iş. Bir günlüğüne de olsa yapmak istedim. Açıkçası bir günlüğüne değil ömür boyu yapmak isterdim. CİMER üzerinde dilekçe yazdım. Jandarma Genel Komutanlığımız dilekçemi işleme alarak isteğim oldu” dedi.

Uygulama sırasında durdurduğu bir araç sürücüsün emniyet kemerini takmadığını ikaz ederek cezai işlem yapan Bekdemir, “Genellikle en sık yazılan ceza emniyet kemeri ihlalidir. Sadece emniyet kemerini taksınlar, emin olmadıkları ve sağlıklı olmayan araçla trafiğe çıkmasınlar. Sonuçta bizde kimsenin canını yakmak istemeyiz, cezada yazmak istemeyiz kanun ne diyorsa biz onu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulama sonunda İl Jandarma Komutanı Murat Yakın imzalı belge Trafik Şube Müdür Astsubay Kıdemli Başçavuş Şenel Eryavuz tarafından Dorukan'a verildi.