Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Giresun’da

Orgeneral Arif Çetin, Gümüşhane programının ardından Giresun’a geçti. Orgeneral Çetin, Vali Harun Sarıfakıoğulları’nı makamında ziyaret etti.

Giresun Valiliği Hükümet Konağı önünde Vali Sarıfakıoğulları tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra Valilik Şeref Defterine, “Giresun da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtir, huzur şehri Giresun’un daha da parlak güzel günlere kavuşmasını dilerim. Sayın Valim ve mesai arkadaşlarına başarılarının daim olmasını diliyor, Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” sözlerini yazarak imzaladı.

Valilik Makamında karşılıklı hediyeleşme merasiminin ardından, Vali Sarıfakıoğulları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’e Giresun’a hoş geldiniz diyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Valilik ziyaretinin ardından Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet ziyaret ve denetlemelerde bulunmak üzere Jandarma Bölge Komutanlığına geçti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Jandarma Komutanı Bahattin Murat Yakın ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş eşlik etti.