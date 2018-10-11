Jandarma'dan öğrencilere trafik eğitimi

Seminerde özellikle emniyet kemerinin kullanımın faydaları ve kullanılmamasında olumsuz sonuçları görsel olarak anlatıldı. Emniyet kemeri kullanımının kaza esnasında ölüm ve yaralanmaları yüzde 75 oranında düşürdüğünün dikkat çekildi. Yaya, yolcu ve bisiklet kullanıcılarının uyması gereken kurallarında anlatılarak öğrencilerin bilgilenmesi sağlandı.