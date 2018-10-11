Jandarma'dan öğrencilere trafik eğitimi

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Ekipleri tarafından Giresun ve bağlı ilçelerde bulunan okullarda 82 öğretmen 686 öğrenciye trafik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.
Seminerde özellikle emniyet kemerinin kullanımın faydaları ve kullanılmamasında olumsuz sonuçları görsel olarak anlatıldı. Emniyet kemeri kullanımının kaza esnasında ölüm ve yaralanmaları yüzde 75 oranında düşürdüğünün dikkat çekildi. Yaya, yolcu ve bisiklet kullanıcılarının uyması gereken kurallarında anlatılarak öğrencilerin bilgilenmesi sağlandı.