Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyon sonrası yasa dışı yollardan ekilen kubar esrar, kök kenevir ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Görele ilçesi Seferli köyü Karadere kırsalında, E.T. (80)’ye ait kullanılmayan fındık bahçesinde M.A. (24) ve D.A. (30) isimli şahısların kenevir ekmek suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine bölgeye şafak vakti Görele İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde M.A. ve D.A. bahse konu bahçede odun kesimi yaparken yakalandı. Şahıslara ait bahçelerinde, ev ve müştemilatlarında yapılan aramada; bahçede kurutulmak için yere serilmiş ve evin deposunda çuvallar içerisinde bulunan toplam 26.900 gram Kubar Esrar, (81) kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.A. (67) ve oğulları B.A. (38), D.A. (30) ve M.A. (24) isimli 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.