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13 Temmuz 2018 10:43

JÖPER’ler ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

Giresun yaylalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar tüm hava koşullarına rağmen devam devam ediyor.

JÖPER’ler ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

13 Temmuz 2018 10:43

Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin katilleri adeta her ağacın arkasına bakılarak aranıyor.


Operasyonlara Bursa JÖH’e bağlı ‘Timsahlar’ Bulancak JÖH’e bağlı ‘Kartallar ve Doğanlar’ timleri ile Jandarma’nın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri de destek veriyor.


Giresun yaylalar bölgesinde ki operasyonda Jandarma’nın en seçkin askerlerinden oluşan JÖPER’ler ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yakından görüntülendi.


Bölgeye ilk olarak 15 yaşında PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik için gelen bu özel timler PKK’lı hainlerin izlerini ormanlık alanda sürüyor. Daha önce operasyonların sürdüğü Güce ilçesinde Eren Bülbül’ün katillerini etkisiz hale getiren JÖPER’ler şimdi ise yaylalar bölgesinde Ali Cevizci’nin katilleri ve bölgede bulunan örgütün sorumlusunu etkisiz hale getirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Operasyonların sürdüğü bölgeye giren İHA muhabiri JÖPER’lerin de destek verdiği arama tarama faaliyetini görüntüledi. Nefes kesen operasyonda timler adeta her noktayı didik didik tarıyor, bakılmadık alan bırakmıyor.




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