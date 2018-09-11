"Kadının Adı Yok” araştırmasına ödül

Rahman Çakır'ın Başkanı olduğu Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği (HEGEM) sosyal alan dalında ödül aldı.

Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği'nin "Kayıtsız istihdama, temizlik işçisi kadınların sigortasız çalıştırılmasına, emeğin sömürülmesine “hayır” diyen projesi Sosyal Baykuş dalında Gümüş Baykuş Ödülü'nü kazandı.

Bu yıl 30'uncu yılını kutlayan Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) en başarılı araştırma projelerini ödüllendirdiği Baykuş Ödülleri'nde ödüle layık görülenler, ödüllerine düzenlenen törenle kavuştu. Giresun HEGEM Sosyal alanda “Kadının adı yok” projesi ile gümüş ödüle layık görüldü. Ödülü HEGEM adına Başkan ve aynı zamanda Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Rahman Çakır aldı.

Sosyal alanda Gümüş Baykuş ödülünü almayı başaran HEGEM Başkanı Dr. Rahman Çakır “Yaklaşık 130'ün üzerinde araştırmanın yer aldığı organizasyonda bizim işçisi kadınların sigortasız çalıştırılmasına, emeğinin sömürülmesine 'hayır' diyen projemizin ödül almasından son derece mutluyuz. Önemli olan bizim ödüle layık görülmemizden ziyade böyle bir projenin adının duyurulması ve kamuoyunda dikkat çekmesiydi ve bu ödülle biz bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Söz konusu projemiz içerisinde 'Çalışma koşullarına ilişkin memnuniyet değerlendirmesi, çalışma yükümlülüklerine ilişkin farkındalık, ev sahibinden talepte bulunma düzeyi, gelecek beklentileri, mevcut durumda algılanan sorunlar, temizlik işlerine ulaşma kanalları gibi' bir çok soruya cevap verilmektedir” dedi.