Kadir Gecesinde Camiler doldu taştı.

Ülkenin doğusundan batısına soluğu camide alan vatandaşlar, ‘Bin aydan daha hayırlı olan geceyi’ camilerin manevi atmosferini yaşadı.

Giresun Merkez Seyid Vakkas Camiini dolduran yüzlerce Giresunlu ellerini kadir gecesinde semaya dünya barışı için kaldırdı. Okunan kuran ve mevlitlerin ardından İl Müftü Yardımcısı İbrahim Memiş, teravih namazını kıldırdı. Kılınan teravih namazının ardından vatandaşlar cemaat halinde teşbih namazını idrak ettiler.

Tesbih namazı nedir?

Arapça bir kelime olan "tesbih", Allah Teâlâ’yı noksan sıfatlardan tenzih, kemâl sıfatlarla tavsif etme ve ululama manasına gelir. Dört rekat olan bu namazda üç yüz defa "Sühhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym" dendiği için bu ismi almıştır.

Tesbih namazının muayyen-belli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir. Bununla birlikte Cuma ve Pazar akşamları ve sair mübarek gün ve gecelerde kılınması daha faziletlidir. Bu namazı dört rekat olarak kılmak caiz olduğu gibi, iki rekatın sonunda selam vererek ayrı ayrı ikişer rekat halinde kılmak da caizdir.

Tesbih namazı tevbenin, istiğfarın en büyüğü, sadece kavlen/dille-sözle değil, bütün vücutla fiilen yapılanıdır. Yani fiilî istiğfardır. Ecri-sevabı çok büyüktür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), amcası Hz. Abbas’a (r.a.), “Bu namazı kıldığın vakit günahının öncesi ve sonrası, yenisi ve eskisi, hatâen ve kasten (bilerek-bilmeyerek) yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve aşikâr olanı mağfiret edilmiş olur” buyurmuşlardır.