Kanser hastası annenin dramı

Eşinin mevsimlik işçi olarak orman işlerinde çalıştığını anlatan Öksüz, yaklaşık üç ay önce kanama nedeniyle hastaneye gittiğinde kanser olduğunu öğrendiğini belirterek, "Hastalık bedenime yayılmış. Ama kendi halime bile üzülemiyorum. İlk aklıma gelen çocuklarım oldu. Eşim mevsimlik işçi olarak orman işlerinde çalışıyor. Sosyal güvencesi bile yok. Ben ise temizlik işlerine gidiyordum. En küçüğü 2,5 yaşında iki kız, bir erkek çocuğum var. Bu yaşımda kendime mi, 2,5 yaşındaki kızıma mı üzüleyim bilmiyorum" dedi.

Tek isteğinin yine temizlik işleri yapabilecek kadar iyileşmek olduğunu anlatan Anne Öksüz, “Şuan bir ameliyat geçirdim. İçime yayılan kanserli urların temizlendiğini söylediler. Bundan sonra ise bir süre kanser tedavisi görmem gerekiyormuş. Bu tedavi sürecini yeşil kartlı birisi olarak ne kadar sürdürebilirim, yapabilirim bilmiyorum ama en azından temizlik işlerinde çalışabilecek kadar iyileşeyim yeter. Çünkü şuan eşimin mevsimlik işi bitti, evimizin ne kirasını ne de faturalarını ödeyebilecek durumda bile değiliz. Ama kendi halime bile üzülemiyorum. En çok düşündüğüm ise 2,5 yaşındaki kızım. Diğerleri biraz daha büyük. Biri ortaokulda diğeri lisede okuyor. Ama bunlarında ötesinde işsizlik nedeniyle kanserle mi yoksa geçim derdiyle mi mücadele edeceğiz bilemiyorum?" diye konuştu.