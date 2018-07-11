Giresun ve komşu illerde yaptığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Deniz Yıldızı Derneği, kanserle mücadele eden 38 yaşındaki Arzu Öksüz’ün yardım çağrılarına da kayıtsız kalmadı. Gerek tedavi sürecinde, gerekse acil ihtiyaçları konusunda yardımseverlerin katkılarıyla Öksüz’ün yanında bulunacaklarını ifade eden Deniz Yıldızı Derneği Başkan Yardımcısı Ferhat Deniz, ilk etapta Öksüz’ün acil ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Deniz, “Bugüne kadar hayırseverlerin desteği ile her ihtiyaç sahibinin yanında bulunduk ve bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Genç yaşta kanserle mücadele eden 3 çocuk annesi Arzu Öksüz’ün dramına da kayıtsız kalamazdık. Konuyla ilgili gerekli çalışmayı takip ettik, inceledik ve acil ihtiyaçları olan ev kirası, elektrik faturası gibi ödemeleri gerçekleştirdik. Bundan sonra da tedavi sürecinde hayırseverlerin desteğiyle yapabildiğimiz kadar destek olamaya çalışacağız. Artık kanserle mücadelede genç annemiz yalnız değildir. Bu konuda derneğimize destek veren başta Deniz Yıldızı Derneği Başkanı Emine Acar ve yardımseverlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.