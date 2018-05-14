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14 Mayıs 2018 15:17

Kanserle mücadelede erken teşhis konferansı

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Giresun Üniversitesi öğrencilerine kanserde erken teşhisin önemi hakkında bilgi verildi.

Kanserle mücadelede erken teşhis konferansı

14 Mayıs 2018 15:17


Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından “Tarama bir saatinizi, kanser hayatınızı alır” konulu konferansa konuşmacı olarak KATEM’den Dr. Dina Kaya ve Hemşire Tülay Öksüz katıldı. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Harezmi Amfisinde yapılan konferansta konuşan Dr. Dina Kaya, kanserden nasıl korunulur, kanserde erken teşhisin önemi nedir, erken teşhisde kanserden tamamen kurtulunur mu gibi sorulara yönelik açıklamalarda bulundu. Ayrıca konferansa video konferans yöntemiyle Operatör Doktor Cem Yılmaz da katılarak kanserde erken teşhisin önemiyle ilgili bilgiler verdi.


Konferans sonunda konuşmacılara günün anısına çiçek ve plaketler takdim edildi.


Düzenlenen konferansa öğrencilerin yanı sıra öğretim görevlileri de katıldı.




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