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24 Kasım 2017 13:29

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğinde örgü kursu açıldı

Giresun’un Görele ilçesindeki Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği, Halk Eğitimi Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile El Sanatları hediyelik eşyalar ve örgü oyuncak kursu açıldı.

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğinde örgü kursu açıldı

24 Kasım 2017 13:29


Haftanın 5 günü toplam 768 saat sürecek olan El Sanatları Kursunda engelliler becerilerini ortaya koyacaklar. Dernek etkinlik salonunda açılan kurs ile engelliler el becerilerini geliştirmek ve ileride el emeği ile istihdama yönelik çalışmalarda katkı sağlaması amaçlanıyor. Dernek Başkanı Asiye Divli, dernek olarak üyelere katkı sağlayacak çalışmaları her alanda gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.


Başkan Divli, “Halk Eğitim Merkezimiz ve İŞKUR işbirliği ile açtığımız kurs engelli üyelerimiz tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Bu kurs ile hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de güzel zaman geçiriyorlar. Moral motivasyonları artıyor” dedi.


Öğretici Demet Kaya ise, "Şu anda 10 engelli kursiyerimiz var. Burada yapılan çalışmalarımız sayesinde kursiyerlerimiz burada hem kendilerini geliştiriyor hem meslek sahibi oluyorlar. Öğrendiğim her şeyi engelli kursiyerlerimiz ile paylaşıyorum. Onlar da güzel işler çıkarıyorlar" diye konuştu.


El sanatlarına olan ilgisini severek yaptığını belirten Engelli Kursiyer Avniye Ekiz ise, kursa katılarak kendisine bir yenilik eklemek istediğini ifade ederek, burada kendisini rahat ve mutlu hissettiğini söyledi.




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