Karadeniz rüzgarı Ege'de esecek

Karadeniz'in şirin illerinden birisi olan Giresun'un, doğa, kültür ve sanat alanında turizm değerleri Ege'nin incisi İzmir'de tanıtılmaya hazırlanıyor.

Giresun Valiliği'nin himayesinde Tüm Giresun Kültür Turizm Ekonomik Kalkınma İle Gelişmeleri Destekleme ve Uygulama Derneği öncülüğünde ve ESK Organizasyon koordinatörlüğünde İzmir'de 23-26 Kasım tarihleri arasında “Giresun Tanıtım Günleri” düzenlenecek.

Karadeniz, rüzgarının Ege'de eseceğini ifade eden Dernek Başkanı Mehmet Uzun, İstanbul ve Ankara'dan sonra Giresun Tanıtım Günleri'nin İzmir'de ilk defa gerçekleşeceğini kaydetti. Dernek Başkanı Uzun “İzmir'in Karşıyaka Bostanlı Pazaryeri alanında cuma günü başlayıp, pazartesi günü sona erecek olan Giresun Tanıtım Günleri'nde ilimizin mutfak kültüründen, doğal güzelliklerine varıncaya kadar bir çok turizm değerleri görücüye çıkacak. Giresun Günleri vesilesiyle bir tarafta Ege'deki hemşehrilerimiz bir biriyle buluşma imkanı bulacak diğer taraftan ise Giresun her yönüyle İzmir ve Egeliler'e tanıtılmış olacaktır. Doğal güzelliklerimiz içerisinde yer alan yaylalarımız, Mavi Gölümüz, Giresun Adamız ve vejetaryen mutfak kültürümüzün tanıtımları valililiğimizin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın kurdukları stantlarda yer alacaktır. Bunlarla birlikte tatbiki kemençemiz, horonumuz da 4 gün boyunca yöresel sanatçılarımız eşliğinde devam edecektir” dedi.

Dernek Başkanı Uzun, Giresun Tanıtım Günleri'nde kendilerine destek veren Başta Giresun Valiliği ve İzmir Valiliklerine de teşekkür etti.