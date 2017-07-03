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03 Temmuz 2017 13:41

Karadeniz Sahil Yolu’na vatandaş eliyle ‘Giresun Tabelası’ dikildi

Karadeniz Sahil Yolu güzergahındaki bir çok tabelada Giresun ismine yer verilmemesine tepki göstererek bir vatandaş İstanbul’da hazırlattığı ‘Giresun 175 km’ yazılı tabelayı Samsun girişine dikti.

Karadeniz Sahil Yolu’na vatandaş eliyle ‘Giresun Tabelası’ dikildi

03 Temmuz 2017 13:41


İstanbul’da yaşayan Giresunlu Abdullah Akgün isimli vatandaş uzun yıllardır tartışıla gelen Samsun-Geresun arasındaki karayolu tabelalarında Giresun isminin yazmamasıyla alakalı tepki olarak hazırlattığı tabelayı Karadeniz Sahil yolu Samsun girişine dikti.


İstanbul’da hazırlattığı tabelayı yol kenarında hazırladığı çimento harcı ile yaklaşık 1 saat uğraşın ardından dikmeyi başaran Akgün, “Bugüne kadar Giresunlu hemşehrilerimizin içinde bir ukde kalmıştır. ’Neden Ordu, Trabzon yazıyor da Samsun’dan sonra Giresun’un neden tabelada ismi yok?’ diye bende bütün hemşehrilerim adına bunu yapma ihtiyacı duydum” dedi.




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