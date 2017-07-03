Karadeniz Sahil Yolu’na vatandaş eliyle ‘Giresun Tabelası’ dikildi

İstanbul’da yaşayan Giresunlu Abdullah Akgün isimli vatandaş uzun yıllardır tartışıla gelen Samsun-Geresun arasındaki karayolu tabelalarında Giresun isminin yazmamasıyla alakalı tepki olarak hazırlattığı tabelayı Karadeniz Sahil yolu Samsun girişine dikti.

İstanbul’da hazırlattığı tabelayı yol kenarında hazırladığı çimento harcı ile yaklaşık 1 saat uğraşın ardından dikmeyi başaran Akgün, “Bugüne kadar Giresunlu hemşehrilerimizin içinde bir ukde kalmıştır. ’Neden Ordu, Trabzon yazıyor da Samsun’dan sonra Giresun’un neden tabelada ismi yok?’ diye bende bütün hemşehrilerim adına bunu yapma ihtiyacı duydum” dedi.