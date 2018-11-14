Karadeniz sahil yolunda kaza: 4 yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde Karadeniz sahil yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eynesil Tüneli Beşikdüzü çıkışında seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Aracın alev almasıyla Karadeniz sahil yolunda trafik durdu. Bu anlarda ise hızını almayan kamyon trafikte duran bir başka otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alev alan otomobile ise Eynesil Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.