Karadeniz Sahil Yolu’nda tatil yoğunluğu

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun il merkezinden geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları nedeniyle beklemek zorunda kalıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla Ege ve Akdeniz bölgelerine ya da gurbetteki akrabalarına giden tatilciler nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun geçişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ışıklarının yetersiz kaldığı bölümlerde ise polis ekipleri müdahalede bulunarak yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Sürücüler ikram için durdurulacak

Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, yaptığı açıklamada, Karadeniz Sahil Yolu’nda tatil yoğunluğunun bugünden itibaren başladığını belirterek, "Karadeniz Sahil Yolu Giresun geçişinde bütün önlemlerimizi aldık. Tatil boyunca il merkezi ve ilçelerin giriş çıkışlarında trafik ekiplerimizi görevlendirdik. Sürücülerden beklentimiz acele etmesinler. Kesinlikle uykusuz olarak direksiyon başına geçmesinler. Trafik işaretleri ve kurallarına ise mutlaka uysunlar. Her bayram süresince olduğu gibi yine tatilcilerimize ’hayata değil yolculuğa bola verin’ sloganıyla ikramlarımız olacaktır. Keşap ilçesi otogarında uzun yoldan gelenleri durdurarak beş dakikalığına çay, kahve ikramı yapacağız ve yolculuklarına daha zinde devam etmelerini sağlayacağız” dedi.