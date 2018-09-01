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01 Eylül 2018 10:41

Karadeniz sahil yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Trabzon istikametinde minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Karadeniz sahil yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 ağır yaralı

01 Eylül 2018 10:41


Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Trabzon istikameti Tirebolu ilçesi Bada köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tirebolu ilçesi Bada köyü mevkinde S.İ. idaresindeki 61 SD 624 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre boyunca takla attıktan sonra yol kenarındaki menfeze çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan yolcuları Görele Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı çıkartılan Ş.A. ambulansla hastaneye sevk edilirken, araçta bulunan Azerbaycan nüfusuna kayıtlı R.A., İ.T. ve araç sürücüsü S.İ. hayatını kaybetti.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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