Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin turizm geleceği Bulgaristan'da konuşuldu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) Kültür, Eğitim Bulgaristan'da ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 51. Toplantısına, Türk Delegasyonu Başkanı, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk katıldı.

KEİPA Türk Delegasyonu Başkanı, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer aldığını ifade ederek, sağlık turizmi başta olmak üzere, doğa turizmi, gastronomi, inanç turizmi, termal turizm gibi alternatif turizm türlerinin yılın her dönemine ve ülkenin her bölgesine yayılması, geliştirilmesini ve sektörde kalitenin arttırılmasını sağlama adına Türkiye'de birçok proje ve faaliyetin gerçekleştirildiğini söyledi.

Karadeniz turizm rotasının dünya pazarına sunulması gerektiğini ifade eden KEİPA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk; “Dünyada değişen talepler ve farklı destinasyon arayışları beraberinde Karadeniz Bölgesi'ne kruvaziyer turizmi ile ilgili yeni fırsatlar sunmaktadır. Ülkemiz ve bölgemiz kruvaziyer turizminde gelişmeye ve büyümeye çok açık bir durumdadır. Turizm sektörünün de kruvaziyer gemilerinden azami şekilde faydalanması ve gemi yolcularına yeni liman ve gezi imkanlarının sunulması ile beraber Karadeniz Bölgesi kruvaziyer turizmine yönelik çok cazip bir merkez haline gelebilecektir. Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeleri kapsayan, kruvaziyer turizmi açısından henüz keşfedilmemiş Karadeniz rotasının dünya pazarına sunulması kapsamında, KEİPA üye ülkeler ile gerekli iş birliğinin sağlanarak, uluslararası bir strateji belirlenmesi ve Karadeniz kruvaziyer turizm hareketinin etkinleştirilmesi önem arz etmektedir. Turizmin ülkelerimiz ve bölgemiz için vazgeçilmez bir unsur olduğunu tekrar vurgulayarak bu alanda iş birliğinin hayati derecede önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bu anlamda; KEİPA üyesi ülkelerin seyahat acentaları birlikleri arasında işbirliği yapılması ve ortak projeler geliştirilmesi, üye ülkelerin kültürel ve çevresel değerlerinin yeni turizm rotaları ve çoklu turizm destinasyonları ile arttırılması, ülkeler arasında kültür ve turizm rotaları belirlenmesi üzerine projeler geliştirilmesi, kültürel turizm ve Karadeniz Bölgesinde kültür rotaları projeleri ve yeni İpek Yolu projesinin gelişmesinin teşvik edilmesi, üye ülkeler arasında vize kolaylığı sağlanması, üye ülkeler arasında en iyi uygulama ve tecrübe paylaşımında bulunulması, Karadeniz'de kruvaziyer turizmin geliştirilmesi ve ülkelerin gastronomi turu güzergahının desteklenmesi hususları önem arz etmektedir. Bu minvalde KEİPA üye ülkeler arasında yapılacak olan iş birlikleri, bölgemiz insanının turizmden aldığı payın çoğaltılması ve ekonomik refah düzeyinin arttırılması açısından hayati önem taşımaktadır'' dedi.