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31 Temmuz 2018 12:04

Karadeniz’in ilk ve tek el yapımı tüneli ilgi çekiyor

Giresun’un Dereli ilçesinde Osmanlı döneminde yaptırılan ve Karadeniz’in tek el yapımı kaya tüneli günümüzde ulaşım için hala önemini korurken, yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekmeye başladı.

Karadeniz’in ilk ve tek el yapımı tüneli ilgi çekiyor

31 Temmuz 2018 12:04


Giresun’u, Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçelerinin yanı sıra Sivas’a bağlayan karayolu üzerinde ulaşım sağlayan Halil Rıfat Paşa tüneli sadece ulaşım için kullanılmıyor, ziyaret için de akınına uğruyor. Sultan 2. Abdulhamid Han’ın, yurt genelinde ulaşımla ilgili başlattığı çalışmalar kapsamında işçi ve köylülerin çekiçlerle açtıkları 135 yıllık tarihi Halil Rıfat Paşa tüneli, hala ulaşım sağlamaya devam ediyor. İsmini aldığı dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa’nın "gidemediğiniz yer sizin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine açılan tünel, hikayesiyle yolcuların ilgisini çekiyor. Günümüzde Giresun-Sivas arasındaki ulaşımı sağlayan yolda bulunan 35 metrelik Halil Rıfat Paşa Tüneli, Dereli ilçesi Kanlıhan mevkiinde ulaşım sağlarken ziyaretçilerini de bekliyor.


Bazı yolcular ise tünelde durarak fotoğraf çektirdikten sonra yolculuklarına devam ediyor.




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