Karan: “TMO, FİSKOBİRLİK'e bir an önce fındığı teslim etmeli”

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e verilecek fındığın bir an önce teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Karan,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilecek olan 10 bin ton kabuklu fındığa göz dikildiğini ileri sürdü.

Karan “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı gibi TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e verilecek olan 10 bin ton fındığın hiç vakit geçirilmeden verilmeli ve hatta TMO'nun stoklarında bulunan 2017 yılı fındıkların tamamının kademeli olarak FİSKOBİRLİK'e verilmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın sözünün üstüne biz başka sözde, lafta tanımayız. Sözünün üstüne söz söyleyenlerde varsa onların kendi bilecekleri bir şey. Biz şunu bilir şunu söyleriz, fındık ve üreticinin tek sigortası olan FİSKOBİRLİK yaşatılmalı ve sektörde aktif rol oynamalıdır. Cumhurbaşkanımız da bu bilinçle FİSKOBİRLİK'e sahip çıkma adına gerekli sözü vermiştir. Giresun Ziraat Odası olarak bu sözün en yakın takipçisiyiz. TMO ile FİSKOBİRLİK arasında yapılacak olan teminat sözleşmesi bir an önce yapılarak, 10 bin ton kabuklu fındık FİSKOBİRLİK'e teslim edilmelidir. Çünkü TMO'nun stoklarındaki 2017 yılı ürünü fındık 4-5 ay sonra çürümeye dönerek yağlığa ayrılacaktır. Eğer FİSKOBİRLİK kalkınsın kendi ayaklarının üzerinde dursun ve üretici adına sektörde söz sahibi olsun istiyorsak bunun bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor” dedi.