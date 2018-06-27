Karan: “Yeni sezonda rekolte düşük gibi görünüyor”

Karan yaptığı açıklamada yeni fındık sezonu, fiyat noktasında algı oluşturularak, üreticinin alın terini düşük fiyata kapatabilmek için düğmeye basıldığını ifade etti.

Fındık tarımı yapılan illerde 2018 yılı tahmini fındık rekoltesinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirten Karan, ilk tespitlere göre bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla düşük olduğunun gözlemlediğini, bunu bilen tekelci zihniyetinde şimdiden harekete geçtiğini kaydetti.

Nurittin Karan, fındıkta oluşan tekele karşı, üreticinin tek tutar dalının devlet olduğunu belirterek “Piyasa manipüle edilmeden, piyasada bir fiyat oluşmadan Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım kampanyası ve fındık taban fiyatını bir an önce belirleyerek kamuoyu ile paylaşmalıdır. 1 Temmuz itibariyle TMO elindeki eski fındıkları 13.25 liradan satışa sunacağını göz önünde bulunduracak olursak, yeni sezonda alım fiyatı bu rakamın altında olmamalıdır. 13.25 liranın üzerinde açıklanacak olan bir fiyat hem üreticinin yüzünü güldürecek hem de, tekelcilerin oyununu bozacaktır. Kazanan fındık üreticisi ve Türkiye olacaktır. Ayrıca TMO’nun fındık alım kampanyasına bu sezon FİSKOBİRLİK’te dahil edilmelidir. Fındık sektöründe bir denge unsuru olan FİSKOBİRLİK’in alım kampanyasına dahil edilmesi ve bir yerinde olması TMO’nun gücüne güç katacaktır” dedi.

Karan açıklamasında, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülke adına hayırlı olmasını da dileyerek, fındık üreticisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulacak olan yeni hükümet sisteminden umutlu olduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük oranda destek veren fındık üreticisinin bu karşılığını göreceğini ifade etti.