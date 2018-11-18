Kaymakam Ermiş, “Engellilerin de eşit hakları var”

Giresun'un Görele İlçesinde faaliyetini sürdüren Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği (KOFD) yönetim kurulu üyeleri, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'e teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyarette Görele Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'e İlçedeki engelliler adına yapılan hizmetler için teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaret sırasında engellilerin sorunlarını Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'e anlatan Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, engellilerin sorunlarına çare olacaklarını söyledi.

Başkan Divli, “Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği olarak amacımız engellilerin aslında engelli olmadığı bilincini, önce bizlerin, çevremizin ve toplumun kabullenmesi ve engelsiz bir dünyada sesimizin daha gür çıkmasını sağlamaktır. Derneğimizi geliştirmek ve aktifliğini sürekli kılmaktır. Amacımız aktivitelerimizi artırmak ve derneğimizi Türkiye çapında standartlara ulaştırmaktır” dedi.

Tüm engelliler için her türlü imkanları seferber ettiklerini belirten Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, “Bütün engelli kardeşlerimize telefon ve kapımız her zaman açıktır. Engellilerin sorunlarına çözüm bulmak zorundayız. Engellilerin de tüm insanlar gibi yaşamda eşit hakları var" diye konuştu.