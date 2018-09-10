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Kazada hayatını kaybeden MHP'li Başkan toprağa verildi

Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta son yolculuğuna uğurlandı.


Vehbi Usta için Alucra merkez caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı, İl Genel Meclis Üyesi Durmuş Canikli, MHP'liler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Usta ilçede bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

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