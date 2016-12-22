Kelkit Çayı dondu

Giresun’un Çamoluk ilçesinden geçen Kelkit Çayı hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle dondu.

Tüm yurtta olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Gümüşhane’nin Çimen Dağları’ndan doğup Yeşilırmak’a katılıp Karadeniz’e dökülen Kelkit Çayı da hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 dereceye düşmesinin ardından nasibini aldı. Giresun’un Çamoluk ilçesinden de geçen Kelkit Çayı’nın yüzeyi donarak buz tutarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.