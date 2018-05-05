Keşap Belediye Başkanı Emür, esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Hamam sokakta bulunan esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Emür, esnafın sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında yapılabilecekleri anlattı. Esnafın bir çok konuya hakim olduğunun altını çizen Emür “İlçemizde yapmış olduğumuz hizmetlerin yansımalarını buradaki esnaf kardeşlerimizde görmekteyiz. Olumlu olumsuz tüm sorunları bize aktarıyorlar. Bizlerde yapmamız gerekeni yapıyor ve vatandaşımızın mağduriyetini gideriyoruz. Güzel bir sohbet oldu. İlçemizin sorunlarını tartışarak çözümü konusunda görüş önerileri ortaya koyduk. Esnafımız vatandaşımızın nabzını tutuyor. Onların fikir ve düşünceleri bizler için son derece önemlidir. Her hafta olduğu gibi bu haftada bu gibi ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonrada bu gibi ziyaretleri sürdüreceğiz. Ben esnaf kardeşlerimize hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Yapmış olduğumuz hizmetlere yönelik iyi düşüncelerini mutlulukla karşılıyorum. Önerdikleri çözümler için de değerlendirme yapacağımın altını çizmek istiyorum” dedi.