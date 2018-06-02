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02 Haziran 2018 12:23

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür’den partisinin seçim çalışmasına destek

AK Partili Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, partisinin Milletvekili adayı Cemal Öztürk ile ilçede seçim çalışmalarını sürdürdü.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür’den partisinin seçim çalışmasına destek

02 Haziran 2018 12:23


Öztürk, Bozkurt Mahallesi, Dutdibi Mevkii, Gazhane Caddesi ve Fatih Caddesi esnaflarını gezdi. İl Yönetim Kurulu üyeleri, merkez ilçe, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile esnafları tek tek gezen Cemal Öztürk’e Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür eşlik etti.


Seçim ziyaretleri ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Emür, "Halkımızın yüksek desteği bizlere güç verecek" açıklamasında bulundu. Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür “Bugüne kadar Keşap ilçemizde AK Parti hükümeti olarak birçok hizmete imza attık. Önümüzdeki seçimlerde önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra birbirinden kıymetli milletvekillerimiz için oy istiyoruz. Bu artık milli bir dava haline geldi. Bu davada mutlaka Giresun ve Türkiye kazançlı çıkacak. Yeni sistemde hem liderimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi, hem de AK Parti’nin Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edilmesi, yeni dönem hedeflerimiz için çok önemli. Bunun ne kadar hayati olduğunun bilincindeyiz. Mahalle ve esnaf ziyaretleri yapıyoruz. İyi bir seçim hazırlığı geçiriyoruz. Aldığımız tepkiler çok güzel. Herkes istikrar ve huzurun devam etmesi için ‘oyumuz AK Parti’ye’ diyor. Halkımızın yüksek desteği bizlere güç verecek. Diğer siyasal partilere oy verenlerden de Keşap için, Giresun için ve Türkiye’nin geleceği için oylarını istiyoruz” diye konuştu.




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