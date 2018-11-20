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Kılıçaslan'dan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Erdem'e tepki

AK Parti Giresun Belediye Başkan Aday Adayı Murat Kılıçaslan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem’in “Karadeniz’de turizm sektörü yükselişe geçmiştir.

AK Parti Giresun Belediye Başkan Aday Adayı Murat Kılıçaslan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem'in “Karadeniz'de turizm sektörü yükselişe geçmiştir. Karadeniz'in altın gerdanı Trabzon, Ordu ve Samsun illeridir” şeklindeki, Karadeniz turizminde Giresun'u yok sayan açıklamasına çok sert tepki gösterdi.


Erdem'in açıklamalarının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Kılıçaslan, doğal güzellikleri dillere destan Giresun'un son dönemde turizmde bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızı haline geldiğine dikkat çekti.


Giresun'un menfaatlerini savunmanın da kendilerinin asli görevi olduğunu kaydeden Kılıçaslan, “Göz görmek istediğini görür. Sayın TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem'de görmek istediğini görmüştür. Erdem, son dönemde bölgemizin ve ülkemizin turizmdeki parlayan yıldızı haline gelen Giresun'un eşsiz güzelliklerini görmemiş, görememiş ise temsil ettiği makamın sorumluluğunu derhal yerine getirmelidir. Ya Giresun halkından özür dilemeli, ya da bulunduğu koltuğu derhal terk etmelidir. Bunun başka izahı yoktur. Yapılan açıklamayı kınıyor, Giresun'u yok sayanı biz de yok sayıyoruz. Dolayısıyla yapılan açıklama da bizim için yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

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