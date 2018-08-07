Giresun’a getirilen ve DKMP 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar şefliği tarafından 150 adet Beç Tavuğu, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı görülen köyler başta olmak üzere vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıldı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan DKMP 12. Bölge Müdürlüğü, son yıllarda kırım kongo kanamalı hastalığı vakalarının yoğun olarak görüldüğü iç bölgelerde vatandaşlara, birer çift olarak ve evlerinin önünde beslemek şartı ile beç tavukları dağıtıldığı ifade edildi.

Keneyle mücadelenin son derece güç olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Dış ortamlara ve ilaçlara karşı son derece dirençli parazitler olan kenelerle, mücadele son derece güçtür ve zaman zaman yapılan bilinçsiz ilaç kullanımı tabiatın kirlenmesine sebep olabiliyor. Bu sebeplerden dolayı kenelerle karşı kimyevi mücadele yerine biyolojik mücadele yapmak maksadıyla köylülere beç tavukları dağıtılıyor. Kenelerle biyolojik mücadele kapsamında yaşadığı bölgelerde bu tür böcekleri fazlaca tüketen Afrika kökenli kanatlı hayvanlardan olan beç tavuklarının, her yıl üreyerek çoğalmasıyla beraber, kene ile biyolojik mücadelenin katlanarak artması hedefleniyor. DKMP Genel Müdürlüğü’nün insanların yaşadıkları ortamlardaki bu mücadelesi alınan olumlu sonuçlara göre artarak devam edecek.”